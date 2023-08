Gianni Sperti | “Cambiamenti in arrivo a Uomini e Donne? Ovviamente mi dispiacerebbe lasciare la trasmissione | però…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sta trascorrendo le sue vacanze estive in Vietnam, storico opinionista di, il fortunato dating show di Maria De Filippi. L’ex ballerino ha scelto lo Stato del sud-est asiatico per ritemprare corpo e spirito in attesa delle prossime fatiche televisive. Intercettato da Novella 2000,ha parlato della sua avventura nel paese asiatico, un “viaggio spirituale”, più che una “vacanza”. Nel corso dell’intervista, l’opinionista ha raccontato di essere ancora single, ma di stare benissimo da solo: Sto bene da solo e non ho bisogno di cambiare vita. Certo, se dovessi incontrare una persona mi farebbe piacere, ma non la cerco. Grazie aho visto fidanzarsi centinaia di persone, ma io sono ancora single. In questi ultimi mesi sta ...