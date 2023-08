(Di mercoledì 9 agosto 2023) La leggenda dei Reds ha annunciato che non proverà a ingaggiaredalper un motivo...

... che sianche l'ex Liverpool Jordan Henderson (che sarà allenato da) e Malcom, arrivato a titolo definitivo all'Al - Hilal dallo Zenit San Pietroburgo. Raggiungerà Ruben Neves, ...... che sianche Malcom, arrivato a titolo definitivo dallo Zenit San Pietroburgo. ... Sarà allenato da: lascia l'Europa dopo le esperienze con le maglie di PSG (dove è cresciuto), Fulham ,...... che sianche Malcom, arrivato a titolo definitivo dallo Zenit San Pietroburgo. ... Sarà allenato da: lascia l'Europa dopo le esperienze con le maglie di PSG (dove è cresciuto), Fulham ,...

Gerrard assicura: “Salah è il mio giocatore preferito, rimarrà a Liverpool” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...