Genoa Vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I rossoblu sono tornati immediatamente in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio in cadetteria, mentre i canarini hanno chiuso al decimo posto.Vssi giocherà venerdì 11 agosto 2023 alle ore 21 presso lo stadio Luigi Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci da una serie di amichevoli che hanno mostrato ancora un certo appannamento. Sono arrivati, infatti, un pareggio contro la Cremonese, e una netta sconfitta contro il Venezia per 4-1. Nel mezzo, però, cè stata la vittoria di prestigio contro Il Monaco per 1-0. Analogo discorso per i canarini che, dopo la prima uscita contro i dilettanti del Formigine, hanno battuto la Dinamo Tirana, pareggiato contro il Fiorenzuola 1-1, e perso ...

Mancano meno di quattro giorni alla prima partita ufficiale: venerdì sera a Marassi primo turno di Coppa Italia contro il(ore 21). Ilinvece non giocherà la prima di campionato, ma ...Come riporta stamane Il Resto del Carlino, ildovrebbe giocare il turno di Coppa Italia contro ilcon un 4 - 3 - 1 - 2 composto da Gagno in porta, in difesa Oukhadda e Cotali terzini ...Non basta Retegui, l'attacco delè ancora incompleto. Lo scrive stamane il Corriere dello ... Nel primo impegno ufficiale di venerdì prossimo, contro ilin Coppa Italia al Ferraris, ...

Genoa-Modena (Coppa Italia): orario, dove vederla in tv e pronostico 90min IT

Venerdì in coppa Italia al Marassi servirà una partita super per spuntarla. Il mister lavora su fisico e cervello. Oggi nuove maglie in diretta social.La Coppa Italia 2023/2024 è pronta nuovamente a ritornare. Ecco di seguito le gare che si giocheranno tra l'11 e il 14 agosto ...