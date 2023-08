Genoa | nel mirino Casadei del Chelsea

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La neopromossa ligure in trattativa con i blues per il centrocampista Dopo aver perfezionato la cessione del giovane Lipani al Sassuolo, ilsta pianificando un colpo ad effetto che rappresenterebbe un buon salto di qualità per il centrocampo rossoblù: la dirigenza ligure, infatti, ha messo nelCesare, calciatore delche ha ben impressionato con la maglia dell’Italia U20 nel Mondiale di categoria. L’ex capitano dell’Inter Primavera, infatti, potrebbe essere il giusto rinforzo per la neo-promossa rossoblu: la trattativa fra le parti in causa sta procedendo sulle basi di un prestito secco, anche perché è molto difficile che i londinesi sia disposti a perdere il controllo su; al limite è possibile una cessione col diritto di riacquisto a favore del ...