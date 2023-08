Genoa | Bani ' l' obiettivo è la salvezza'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Bagno di folla nel pomeriggio alMuseum and Store del Porto Antico per otto giocatori rossoblù che hanno incontrato i tifosi in segno di ringraziamento per il record assoluto di abbonamenti ...

Oltre cinquemila, secondo ili tifosi intervenuti. A margine dell'incontro con i tifosi, Mattiaha fatto il punto sulla stagione che inizierà ufficialmente venerdì sera con la sfida di ..., Strootman, Gudmundsson e Frendrup hanno fatto foto e firmato autografi con centinaia di tifosi mentre, successivamente, è toccato ai due nuovi acquisti Retegui e Thorsby accompagnati da ...Mattiaha parlato durante i festeggiamenti per il record cittadino di abbonamenti venduti dal(25500): erano molti i tifosi venuti alStore nel Porto Antico di Genova per avere gli ...

TMW - Genoa, Bani: "Obiettivo salvezza, ma la A è livellata. Pensiamo prima a non subire gol" TUTTO mercato WEB

Bagno di folla nel pomeriggio al Genoa Museum and Store del Porto Antico per otto giocatori rossoblù che hanno incontrato i tifosi in segno di ringraziamento per il record assoluto di abbonamenti ragg ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...