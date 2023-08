GdS – Ausilio ammette | “Balogun è un’ opportunità | ma non è l’unica Lukaku? Non mi interessa”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) 2023-08-08 21:05:27 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Il d.s. dell’Inter, presente insieme al suo vice Dario Baccin all’amichevole tra il Monza e il Milan, ha parlato a Mediaset del mercato nerazzurro: “Aggiungeremo un altro attaccante entro l’inizio del campionato”. Folarinè nel mirino dell’Inter. La conferma arriva dal direttore sportivo nerazzurro, Piero, che ha parlato a Mediaset prima del Trofeo Silvio Berlusconi, all’U-Power Stadium di Monza, tra il Monza e il Milan. “Le prossime mosse di mercato? Riprendo il discorso del presidente Berlusconi, il discorso è molto semplice: cerchiamo di prendere un giocatore che faccia gol. Quando non è in questo momento programmabile, nel senso che stiamo lavorando su più strade cercheremo di invidiare il giocatore che è più adatto alle idee ...

lo contatta e crede in lui nel momento più buio. Lui apprezza e arriva a parametro zero a Milano. Prima di partire per Manchester, André Onana ha rilasciato una bella intervista alla, ne ...lo contatta e crede in lui nel momento più buio. Lui apprezza e arriva a parametro zero a Milano. Prima di partire per Manchester, André Onana ha rilasciato una bella intervista alla, ne ...

GdS - Balogun sempre in pole: gli agenti hanno una convinzione. Ipotesi Taremi: il budget dei nerazzurri Fcinternews.it

Come ha detto ieri Piero Ausilio arrivando allo stadio Brianteo, quel che sta cercando l'Inter sono i gol. Quelli di Folarin Balogun su tutti, in alternativa ...Un interessante retroscena sul mercato dell’Inter arriva dalla Gazzetta dello Sport: i Thuram in nerazzurro... potevano essere due ...