Gazzetta – Inter | ecco Samardzic | giovedì le visite mediche

(Di mercoledì 9 agosto 2023) 2023-08-08 18:48:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Trattativa conclusa e ultimi dettagli limati. Possibile un suo impiego nell’amichevole del 13 contro gli albanesi dello Sportiv Egnatia Inzaghi ha la sua mezzala. Tutto fatto per il trasferimento all’di Lazar: il serbo sarà a Milanoper effettuare le. Potrebbe già essere testato il 13 agosto in occasione dell’amichevole contro gli albanesi del Klubi Sportiv Egnatia, in programma a Ferrara. affare fatto — Gli ultimi dettagli tra i club sono stati limati. All’Udinese andrà il giovane talento Giovanni Fabbian, centrocampista del 2003 reduce da 8 gol in Serie B con la Reggina di Pippo Inzaghi. I costi ...

L'lavora per completare l'attacco, frenata De Ketelaere - Atalanta, il Napoli pensa già al dopo - Zielinski: il punto di mercato nel nostro ...Simone Inzaghi verso il rinnovo con l', il tecnico adesso è 'costretto' a vincere lo scudetto, con i bookmaker che lo vedono favorito Ieri Ladello Sport ha lanciato con una certa enfasi il prolungamento del contratto di ...Quattro amichevoli estive dell'su cinque si sono concluse con almeno tre reti complessive: la combo Over 2.5 più Gol è in lavagna a 2.30 su Betfair, 2.27 su Planetwin e 2.13 su Snai. ...

FINALE Salisburgo-Inter 3-4: al 90' spunta Sensi per il gol vittoria La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista dell'Udinese è pronto per diventare nerazzurro e unirsi ai nuovi compagni. Domenica sarà a Ferrara per l'ultima amichevole della formazione di Inzaghi ...Sotto il diluvio, è successo di tutto, con gol nerazzurri di De Vrij e Correa, oltre all’autorete di Pavlovic. Inutili per gli austriaci (che hanno sbagliato anche due rigori) la doppietta di Konaté e ...