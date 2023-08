Gas | il prezzo s’impenna del 30% sui timori per l’offerta Per E On la crisi non è finita

(Di mercoledì 9 agosto 2023) «Lanon è» ha detto l’ad Leonhard Birnbaum in un’intervista a Bloomberg Television. In Europa comunque le scorte sono insolitamente elevate e la domanda contenuta, anche se - osservano gli operatori - i ritardi nella manutenzione stagionale della Norvegia potrebbero fornire pressioni al rialzo.

I prezzi sono spinti anche dalla riduzione dei flussi dinaturale liquefatto nella regione mentre la concorrenza con l'Asia aumenta. Possibili scioperi in Australia C'è poi il rischio di ...delNaturale TTF su mercato Amsterdam a 39,58 euro/MWH alle 19:30. 09 - 08 - 2023 19:30Ilchiude in forte rialzo dopo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Eon Leonhard Birnbaum sulla situazione energetica in Europa. Sulincidono anche i rischi di fornitura del Gnl ...

Il gas chiude in forte rialzo dopo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Eon Leonhard Birnbaum sulla situazione energetica in Europa. (ANSA) ...Titoli del credito protagonisti positivi dopo le vendite di ieri ma i principali indici azionari viaggiano sotto i massimi, Milano fa meglio delle altre. Petrolio in recupero, strappa al rialzo il ...