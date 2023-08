Gabri Veiga | il Napoli rilancia | offerti 33 milioni al Celta | si tratta ancora Romano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilnon si ferma a Cajuste, vuole anche. Il club di De Laurentiis si è visto rifiutare una prima offerta per il centrocampista di 30, ieri: ilVigo ne vuole 40, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore. Ma ilnon si è arreso e oggi ha presentato una nuova offerta, più alta. Fabrizioscrive che ci sono 2-3in più rispetto alla precedente: siamo tra i 32 e i 33. Ilnon hadato il via libera, ma si continua are. Intanto,ha già accettato l’idea di trasferirsi a. Fabrizio...

Notizie Napoli calcio . Quello diè il nome caldo per il centrocampo del Napoli : la giovane stella del Celta Vigo è in cima alla lista dello staff mercato degli azzurri in caso di addio a Piotr Zielinski . Napoli su...Per sostituire Zielinski, il Napoli sta puntando sempre di più su( clicca qui per leggere le ultime novità ) CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Il piatto forte si chiama, talentuoso centrocampista spagnolo classe 2002, con il quale c'è un accordo di massima per un quinquiennale da oltre 2 milioni di euro netti a stagione . NUOVA ...

Gabri Veiga dice sì al Napoli: pressing sul Celta Corriere dello Sport

Gabri Veiga è la priorità del Napoli in questa finestra estiva di calciomercato: recapitata una nuova offerta al Celta Vigo per il centrocampista ...Porte girevoli in casa. Un giocatore in uscita, uno in arrivo, un altro pronto a vestire l'azzurro. Dopo aver sonnecchiato per settimane, il Napoli ha accelerato sul mercato: ha chiuso con lo Stade de ...