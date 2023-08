Gabri Veiga ha detto si al Napoli | gli azzurri spingono per chiudere

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo l’attesissima ufficialità del nuovo difensore che fa riferimento al nome di Natan, giovane brasiliano classe 2001 acquistato dal Red Bull Bragantino per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, il mercato delsembrerebbe essersi sbloccato definitivamente. Infatti, mentre è ancora in dubbio il futuro di Osimhen che tratta ancora il rinnovo con gli, Zielinski, con molta probabilità, lascerà glinel corso di questo calciomercato. Per questo motivo, insieme a tutta la sua squadra mercato, De Laurentiis si sta occupando di trovare il degno sostituto di un giocatore così importante come il polacco, da tanti anni ormai punto di riferimento del centrocampo del. Il primo nome per il post Zielinski sarebbe quello di, centrocampista ...