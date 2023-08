Futuro Mario Rui | non c’è solo la Lazio sul terzino del Napoli

(Di mercoledì 9 agosto 2023) IldiRui potrebbe essere clamorosamente lontano dal. Sulc’è la, ma non è l’unico club sul portoghese. Nella scorsa stagioneRui è stato uno dei giocatori fondamentali per la conquista dello scudetto del. Il “Professore” – come definito da Luciano Spalletti – ha fornito parecchi assist per i suoi compagni che sono risultati fondamentali per diversi risultati. Purtroppo, però, il buon rapporto tra il giocatore e la dirigenza sembra essersi rotto nelle ultime settimane, con il portoghese pronto a lasciare il. Nonla, anche l’Arabia tentaRui Da diverse settimane si parlava del possibile rinnovo diRui con il ...

Il Napoli sarebbe alle prese con il rebus Mario Rui, fra rinnovo e possibile addio: il portoghese non sarebbe soltanto nel mirino della Lazio ...