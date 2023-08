Furto di cellulare in Bar | Polizia rintraccia e denuncia un 65enne

(Di mercoledì 9 agosto 2023)diin Bar:recupera il dispositivo ea Giugliano in Campania Nello scorso pomeriggio, gli agenti della SottosezioneStradale di Fuorigrotta sono intervenuti nell’area di servizio “Agnano Ovest” della Tangenziale di Napoli, poiché una persona aveva subito ildel proprioall’interno del bar. Gli operatori hanno preso immediatamente contatti con la vittima che ha riferito con precisione tutti i suoi spostamenti dall’ingresso all’interno dell’area di servizio, sino al momento in cui si è accorto del. Di seguito, gli investigatori della SottosezioneStradale di Fuorigrotta, anche grazie alle immagini di videosorveglianza dell’esercizio ...

... poiché una persona aveva subito ildel proprioall'interno del bar. Gli operatori hanno preso immediatamente contatti con la vittima che ha riferito con precisione tutti i suoi ...... un pc portatile da 400 euro, unda 250 euro, 700 euro in contanti dalla cassa, una ... L'unica speranza è che i filmati del, consegnati ai carabinieri e che risulterebbero già spediti in ...... di recente, una donna aveva denunciato ildella sua borsa posta sul sedile dell'auto lato ... carte di debito/credito) in fogliettini di carta tenuti nel portafoglio o nele se notate ...

Ruba il cellulare a una donna, la polizia lo rintraccia grazie al Gps del telefono: arrestato 31enne ParmaToday

Ruba un cellulare in un bar di un’area di servizio della Tangenziale di Napoli: La Polizia di Stato rintraccia e denuncia un 65enne. Nello scorso pomeriggio, gli agenti della ...Nello scorso pomeriggio, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti nell’area di servizio “Agnano Ovest” della ...