Frosinone Vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I ciociari, ritornati in massima serie dopo due anni di assenza, non dovrebbero avere problemi a superare i toscani.Vssi giocherà venerdì 11 agosto 2023 alle ore 17.45 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci dalla promozione in massima serie, ma si sono separati dal tecnico Fabio Grosso, vero artefice del ritorno in A. Al suo posto è arrivato Eusebio Di Francesco, desideroso di riscatto dopo le ultime deludenti stagioni. Nelle ultime due amichevoli sono arrivati due pareggi, 2-2 contro il Cosenza, e 1-1 contro la Salernitana I toscani sono reduci dall’undicesimo posto ottenuto nel campionato di B, cosa che gli è costato il playoff. Da questa stagione sulla ...