Frosinone | Harroui | «Ho sentito subito la fiducia di tutti»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Le parole di Abdou, nuovo centrocampista del: «Mi è piaciuta tanto l’idea del mister di attaccare senza paura» Abdouha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione al. Di seguito le sue parole. SE HA AVUTO PROBLEMI DI INSERIMENTO – «Non ho avuto problemi al mio arrivo. Da quando sono arrivato è andato tutto bene. Holadi: allenatore, gruppo e direttore». PRIMA DI CAMPIONATO CON IL NAPOLI – «Secondo me non è importante chi affrontiamo. Ho già giocato contro il Napoli. Per me dobbiamo dare il 100% a prescindere e vedere come va». DEBUTTO CON IL PISA IN COPPA ITALIA – «L’ho detto prima, per noi non deve fare differenza il Pisa o il Napoli. Dobbiamo scendere in campo ...

Stesso orario per- Napoli sarà fuori Zambo Anguissa mentre in dubbio Mario Rui, Gaetano, ... Consigli, Pegolo, Russo Difensori: Ayhan, Erlic, Ferrari,, Kyriakopoulos, Marchizza, ...... Houssem Aouar : a parametro zero Evan Ndicka : a parametro zero Rasmus Kristensen : prestito 19)Spesa totale: 4,4 MILIONI DI EURO Nuovi acquisti: Abdou: 2,5 mln Riccardo ...

Harroui, il Frosinone ti dà una grande occasione anche per cercare stabilmente un posto con la nazionale del Marocco. La vetrina della serie A sarà fondamentale. Piace lo spirito che metti sempre in ...Il Frosinone è sempre più vicino a chiudere l'accordo con la Fiorentina per l'arrivo di Michele Cerofolini, portiere classe 1999.