Fregherà o rimarrà fregato?

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ad All In, MJF metterà in palio il titolo del mondo contro Adam Cole. Un confronto che i due si portano dietro da due mesi e mezzo, che hanno condito in diversi modi, divenendo amici e compagni di tag, attenti a non urtarsi per riuscire a funzionare. Chi sta giocando meglio? Cole è quello che rischia di più e che può anche guadagnarci qualcosa di grosso rispetto al collega. Proviamo a ragionarci su.Negli ultimi giorni sta girando un frame in cui Cole abbraccia Maxwell nello stesso modo in cui ha sempre abbracciato gli ex amici prima di tradirli. Potrebbe essere una soluzione: girarlo definitivamente heel per arrivare a spingere il campione da face come da tempo vorrebbero fare in AEW. È praticamente certo che Strong sarà della partita e dunque perché non inserirlo a favore del suo amico? E perché non riproporre il nucleo dei The Kingdom al suo ...