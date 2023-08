... nelle operazioni di soccorso sono intervenuti oltre 70 vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme evitando che l'potesse propagarsi ulteriormente. Anche il primo ministro ...L'in un centro per disabili Il rogo è divampato in un centro di assistenza per persone con disabilità mentali nell'est della, vicino a Colmar. L'allarme è scattato intorno alle 6.30, ...La struttura in cui si è sviluppato l'è un vecchio fienile ristrutturato, con due piani e una mansarda. L'edificio era stato affittato da un gruppo di persone disabili accompagnate. ...

Francia, incendio in un centro disabili in Alsazia: undici morti TGCOM

Un devastante incendio ha colpito un centro per disabili mentali a Wintzenheim, in Alsazia, Francia. Le fiamme sono scoppiate all’alba, causando gravi danni alla struttura e causando la morte di ...WINTZENHEIM. Undici persone risultano disperse dopo che un incendio è scoppiato intorno alle 6,30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità nel nordest della Francia. Altre 17 pers ...