Francia | incendio in un centro disabili in Alsazia | è strage

'Probabile che l'sia partito dal primo piano' - Oltre alle squadre cinofile francesi, sono impegnati oltre 70 vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme evitando che l'potesse propagarsi ulteriormente. Anche il primo ministro francese Elisabeth Borne è arrivata a Colmar, all'interno dell'unità di gestione delle crisi della prefettura dell'Alto Reno per fare ...Un'esplosione ha scosso la città di Wintzenheim , situata nell'Alsazia , dove un grandeè divampato in un centro dedicato all'assistenza di individui con disabilità mentali. Le fiamme hanno avuto origine all'alba, trasformando rapidamente la struttura in un inferno di fumo e ...Nove corpi senza vita sono stati individuati da un drone presso il centro per disabili mentali distrutto da unall'alba vicino a Colmar, in. ha detto all'Afp il vicesindaco della citta' di Wintzenheim, Daniel Leroy. Il disastro, probabilmente, ha ucciso un totale di 11 persone, secondo la ...

WINTZENHEIM. Undici persone risultano disperse dopo che un incendio è scoppiato intorno alle 6,30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità nel nordest della Francia. Altre 17 pers ...Dieci corpi senza vita sono stati individuati da un drone presso un centro per disabili mentali distrutto da un incendio all’alba vicino a Colmar, in Francia. Lo ha detto all’Afp il vicesindaco della ...