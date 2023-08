Francia | incendio in struttura per disabili | 11 dispersi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Le fiamme stamane a a Wintzenheim nei pressi di Colmar, in Alsazia Undici persone risultano disperse dopo che unè scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in unaper persone contà nel nordest della. Altre 17 persone sono state evacuate dallaa Wintzenheim, nei pressi di Colmar, in Alsazia. Una persona è rimasta ferita. Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha confermato che laospitava persone contà e che continuano le operazioni dei soccorritori. La prefettura ha precisato che c’era un gruppo di adulti di Nancy e che l’è stato presto controllato, ma 300 metri quadrati dei 500 dellasono stati interessati dalle fiamme. L'articolo ...

