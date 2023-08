... pensiero va alle vittime" Undici persone risultano disperse dopo che unè scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità nel nordest della...Undici persone risultano disperse dopo che unè scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità nel nordest della. Altre 17 persone sono state evacuate dalla struttura a Wintzenheim, nei ...L'in un centro per disabili Il rogo è divampato in un centro di assistenza per persone con disabilità nell'est della. L'allarme è scattato intorno alle 6.30, quando sono stati ...

Francia, incendio in struttura per disabili: "11 dispersi, probabilmente morti" Adnkronos

Mercoledì mattina si è sviluppato un grande incendio in una residenza che ospitava persone con disabilità nella città francese di Wintzenheim, nel ...Il rogo vicino a Colmar, nel nord-est della Francia, ha interessato 300 dei 500 metri quadrati della struttura ...