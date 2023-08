Francia | donna denuncia di essere stata segregata Il procuratore | “Realtà inesistente”

...tedesca residente inche ha contattato le forze dell'ordine chiedendo aiuto. La presunta vittima ha allertato la polizia di Wiesbaden, quindi è intervenuta quella francese. Laaveva ......tedesca residente inche ha contattato le forze dell'ordine chiedendo aiuto. La presunta vittima ha allertato la polizia di Wiesbaden, quindi è intervenuta quella francese. Laaveva ...... ha 45 anni, vive da tempo a Marsiglia (), ed è sparita dallo scorso 25 luglio. A dare l'allarme sono i genitori, Rita e Zelio, che non riescono più a mettersi in contatto con lae hanno ...

Francia, donna torturata e rinchiusa in casa per 12 anni: arrestato il marito Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Colombia e Francia si sono qualificate per i quarti di finale dei Mondiali femminili grazie alle vittorie rispettivamente per 1-0 sulle 'Reggae Girlz' della Giamaica e per 4-0.Casa degli orrori o solo pessime condizioni di cura di una persona malata L'indagine sul caso di Forbach genera perplessità ...