Francesco Vecchi torna sulla lite con Federica Panicucci La battuta nel salotto di Simona Ventura | “Quell’alchimia…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023)sfuriata chefece in un fuorionda a Mattino Cinque, quando il giornalista sforò di qualche minuto sottraendo tempo al blocco della collega. Ospite die Giovanni Terzi alla rassegna riminese “La terrazza della Dolce Vita”, il giornalista ha infatti dichiarato: “Prima mentre ascoltavo i vostri discorsi e anche l’apprezzamento del pubblico per quello che si diceva, per quel senso di alchimia che c’era, pensavo a me e allano dai sto scherzando”. Immediato l’intervento dellache ridendo ha commentato: “Sì diciamo che siete partiti col piede sbagliato“. Nel corso dell’intervistaha anche ...