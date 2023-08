Food Film Fest | “La cultura di un’isola” è finalista nella sezione Documentari

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Bergamo. Ilo sulla pesca a Procida, intitolato “Ladi” e diretto dal regista Cristiano Esposito, è’ alla decima edizione deldi Bergamo. Ilival internazionale di cinema e cibo ideato dall’associazionele Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo avrà luogo dal 23 al 27 agosto e quest’anno si inserisce nel programma di Bergamo Brescia Capitale Italiana della2023. La proiezione delo è prevista per sabato 26 agosto alle 16,50 in Piazza Mascheroni, nel cuore di Città Alta. L’opera costruisce un ponte cinematografico tra due ‘capitali ...

Un teaser diffuso sui canali social della catena di fastfaceva non a caso intendere l' arrivo ... diverse scene tratte da serie come Seinfeld e The Office ecome Il principe cerca moglie e ...Il gelato artigianale, quindi, rappresenta insomma uno dei simboli delmade in Italy la cui ... Tra i trend dell'estate non può mancare anche un riferimento aldel momento, quello con ...... che nel video diventa una misteriosa villa a metà tra il Rocky Horror Picture Show e undi ... SoulGoodie Mob Il soulè un mondo. Il titolo del brano dei Goodie Mob si riferisce infatti ...

‘La cultura di un’isola’ al Food Film Festival di Bergamo ExPartibus

Diretto da Cristiano Esposito e promosso da Fondazione Campania dei Festival il docufilm sulla pesca a Procida (NA), è finalista alla X edizione della manifestazione Riceviamo e pubblichiamo. ‘La cult ...In un presente distopico, un gruppo di preadolescenti protesta contro le decisioni sbagliate di un fantomatico governo che rende illegale la libera circolazione dei semi e la tutela della biodiversità ...