Tutti esempi, rilevanodel, "che dimostrano come il libero mercato in questa vicenda c'entri poco o nulla, mentre sembra entrarci molto la speculazione causata dalla scarsa concorrenza e ...Cosìdelche sottolineano come sia "fisiologico" che la Commissione Europea chieda, in base a quanto riportato da un portavoce della Commissione stessa, notizie sulle misure adottate ..."Nel dicembre scorso - ricordano ledel- e' stata infatti avviata una indagine dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato che ha interessato i voli verso Catania e Palermo a ...

Fonti Mimit, stupore per le dichiarazioni di Ryanair La Prealpina

Disponibili a confronto ma al centro diritti degli utenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 9 ago - "Stupiscono" le dichiarazioni ...Portavoce Commissione Ue: 'Concorrenza sostenibile con libera fissazione prezzi è di solito la migliore garanzia'. Ministero: 'Normale ...