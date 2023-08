FMOF | la Uil Scuola al Ministero | “Quando saranno erogati i fondi alle scuole? I compensi al personale devono essere liquidati entro agosto”

... tranne laScuola Rua, il 14 luglio, andando a concludere la sequenza contrattuale per i ...incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il. ......è stata firmata il 14 luglio 2o23 dalle organizzazioni sindacali rappresentative (esclusa la...del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il. ...... l'ipotesi di contratto è stata firmata dai sindacati, esclusa laScuola Rua. Ecco tutte le ...incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il. ...

Contratto, la Uil Scuola Rua non firma: ecco le nostre ragioni ... UIL Scuola - La voce libera della scuola