Flumeri | si rinnova la tradizione dell’alzata del Giglio FOTO

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSilacon l’alzata del. Un prodigio che si ripete ogni anno, vero e proprio vanto per ogni flumerese. L’obelisco, costruito in onore del protettore San Rocco, per lo più in posizione supina, verrà posto in verticale, per poi essere completato in vista della tirata, altra giornata topica, il prossimo 15 Agosto. Tutto deve essere pronto per la festa del Santo di Montpellier il 16 Agosto. “Abbiamo già fatta richiesta di riconoscimento all’UNESCO – sottolinea, il sindaco Angelo Antonio Lanza – Ci stiamo impegnando affinché questavenga tramandata alle nuove generazioni grazie anche ad alcuni progetti che stiamo mettendo in campo con la scuola”. Evento emozionante che sisulle tracce di un copione antico: ...