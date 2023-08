Florida | vietati Romeo e Giulietta | Macbeth e Amleto nelle scuole | «Troppe scene di sesso»

(Di mercoledì 9 agosto 2023)e altre opere di Shakespeare sono state vietate agli studenti del distretto scolastico della contea di Hillsborough, in, per l’eccessivo contenuto sessuale. La decisione, spiegano le autorità scolastiche, è in linea con le nuove norme sull’istruzione approvate dal governatore Ron DeSantis. Secondo la nuova normativa i dibattiti di natura sessuale sono consentiti sui banchi scuola solo durante lezioni dedicate alla salute. Oltre a, il distretto ha deciso di censurare anche parte dele dell’. Diversi membri del consiglio scolastico e insegnanti hanno riferito di non essere a conoscenza dei cambiamenti. «Sono estremamente deluso dal fatto che la maggior parte dei nostri legislatori e il dipartimento ...

