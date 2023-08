Fisciano | coppia di angeli trafugati restituiti alla parrocchia dai Carabinieri

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Unadicapo altare,il 02 agosto dell’anno 2000 in(SA) dchiesa di San Pietro Apostolo e dello Spirito Santo, sono statidal Comandante del Nucleoper la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Firenze, Cap. Claudio MAUTI, al parroco PIERRI Don Vincenzo. Ladiin marmo proviene dall’altare datato 1762 della Chiesa di San Pietro Apostolo e Spirito Santo in. Le indagini sono iniziate a seguito di un sopralluogo congiunto con funzionari della Coprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, in una villa sita nel Comune di Seravezza (LU), appartenuta a un defunto avvocato e attualmente divisa ...

Se siete in, non c'è momento migliore per pensare a qualche progetto importante. Scorpione ... Anas: al via il primo fine settimana di esodo estivo 28 Luglio Zerottonove, approvato il ...1 e 56 risulta essere invece ladi numeri più frequente, 137 occorrenze, seguita nel podio ... ARTICOLO PRECEDENTE Comune di, ottenuto il finanziamento per il progetto 'Notti tra borghi ......storia d'amore che lavisse in giro per il mondo. ARTICOLO PRECEDENTE Giffoni Film Festival, il 22 luglio l'ultima sfida di #wincibum: 8 i finalisti ARTICOLO SUCCESSIVO Comune di, ...

Fisciano, coppia di angeli trafugati restituiti alla parrocchia dai ... ZON

I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale restituiscono alla Parrocchia di San Pietro Apostolo e Spirito Santo di Fisciano (SA), una coppia di angeli capo altare Una coppia di angeli capo altare, ...