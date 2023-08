Fiorentina | visite mediche per Nzola | 'Sono molto contento'

... lalo aspetta. LE CIFRE - I viola hanno fatto un investimento di circa 20 milioni di euro per portare l'argentino in Italia, oggi il giocatore arriverà a Firenze per lemediche e ......EDITORE PROGETTO CULTURA ROMA PROVA D'AUTORE RUBBETTINO EDITORE SAMA EDIZIONI SAMPOGNARO E PUPI SCATOLE PARLANTI SEF " SOCIETA' EDITRICETRALERIGHE LIBRI EDITORE: 20Laha accolto il suo nuovo centravanti: M'Bala Nzola è arrivato a Firenze questa sera: domani si sottoporrà allemediche e quindi firmerà il contratto fino al 2028 a 1,3 milioni a ...

Fiorentina: arrivato Nzola, domani visite e firme Agenzia ANSA

Dopo l'arrivo di Oliver Christensen, la Fiorentina accoglie anche M'Bala Nzola, pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore dei viola.La Fiorentina sta per piazzare un doppio colpo. Salutato Cabral, la Viola ora accoglie il rinforzo in attacco, ma non solo, per regalare a mister Italiano una rosa all'altezza delle tre competizioni ...