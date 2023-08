Fiorentina | Beltran ha giocato l'ultima partita col River Plate | un gol prima dell'addio

Laha accolto il suo nuovo centravanti: M'Bala Nzola è arrivato a Firenze questa sera: ... il 21enne Luca, operazione da 25 milioni che comprende anche una percentuale sulla rivendita.Commenta per primo Lucassi avvicina alla, ma non è l'unico affare che può concretizzarsi sull'asse col River Plate. La testata argentina Olé , parla infatti di una possibile partenza di Martinez Quarta in ...Pare molto vicino anche l'arrivo dell'attaccante argentino Lucas, 22 anni, dal River Plate. Approfondimenti, rivoluzione in attacco

Tappe per Beltran alla Fiorentina: stanotte gioca, poi definiscono trattativa. Tra giovedì e venerdì a Firenze Labaro Viola

È terminata nella notte l'avventura in Copa Libertadores per il River Plate e probabilmente anche quella di Lucas Beltran con la maglia dei Milionarios. Un addio potenzialmente molto ...La Fiorentina concentra i propri sforzi sull'arrivo di Christensen e Beltran, mentre Cabral saluta Firenze per trasferirsi a Lisbona. Contratti di 4 anni più opzione per un'ulteriore stagione.