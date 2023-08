Fiorentina | Amrabat ancora in uscita Ma preferisce la Juve allo United

, Juventus sogna il centrocampista dellaIl nome nuovo per il centrocampo della Juventus nel frattempo è quello che di Sofyan. 'Sfumati Milinkovic - Savic e Kessie, entrambi ......nuovo responsabile dell'area tecnica Giuntoli cerca di piazzare i giocatori in esubero e di trovare risorse fresche da spendere sul mercato e l'ultimo obiettivo sembra esseredellaLa Juventus sta puntando il centrocampista dellaSofyanper rinforza la rosa di Allegri. L'importante esperienza in Serie A del marocchino tra Verona e Firenze ne ha evidenziato il dinamismo e il contributo in tutte le fasi di ...

La Juve punta Amrabat: costa 25 milioni più bonus, ecco come può arrivare La Gazzetta dello Sport

Domenico Marocchino, ex calciatore, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro: "L'idea di Amrabat alla Juve mi piace molto, soprattutto perché secondo ...Il giocatore della Fiorentina è finito nel mirino dei bianconeri che hanno intavolato la trattativa con il club viola ...