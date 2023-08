Finge di aiutare due turisti e scippa un Rolex da 60mila euro

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - La proposta dila coppia a caricare le valige in auto. Con questo escamotage un giovane ha avvicinato una coppia di fidanzati in partenza per le vacanze e hato il ragazzo deldel valore di 60 mila. È successo intorno alle 12.30 di ieri in via Santa Maria Fulcorina, zona Cinque vie in centro a Milano. Con un movimento fulmineo il ladro ha strappato dal polso del ventitreenne il prezioso orologio. È poi scappato in direzione di corso Magenta dove ha sbattuto contro una bicicletta perdendo dalla tasca un coltellino svizzero. Sul furto indaga la Polizia a cui la vittima si è rivolta sporgendo denuncia.