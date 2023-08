Fiere | tra arte dei bonsai e trinciaerba robotizzata 200 espositori a Flormart

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il salone internazionale dedicato a verde, florovivaismo e architettura del paesaggio torna a Padova dal 20 al 22 settembre– The Green Italy, il salone internazionale dedicato al verde, al florovivaismo e all’architettura del paesaggio, è pronto a dare il via alla 72a edizione, dal 20 al 22 settembre in Fiera a Padova. Sono circa 200 glipresenti a– The Green Italy provenienti dai distretti produttivi italiani, dalla Liguria alla Toscana, dal Veneto all’Emilia Romagna, passando per Lombardia, Lazio, Puglia, Sicilia e Abruzzo. Anche l’estero è ben rappresentato, Europa in primis con Francia, Belgio, Spagna, Grecia e altriinternazionali. Sono una ventina le new entry, realtà appnenti al comparto del vivaismo, delle strumentazioni tecniche e ...