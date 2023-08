Fiamme su motoscafo al largo di Procida | nessun ferito

Leggi su anteprima24

Paura aper un principio di incendio a bordo di un: nella baia di Vivara, dove erano alla fonda anche altre barche, è divampato il fuoco sul mezzo e si è alzata una fumata nera. Poco dopo è intervenuta la motovedetta CP 807 della capitaneria di porto di Ischia per accertare che non vi fosse pericolo per la sicurezza degli occupanti: due persone sono state messe subito in sicurezza. A supporto è intervenuto anche il personale della Guardia Costiera di, per accertare che non vi fosse inquinamento in zona. Attualmente il fuoco a bordo dell'unità da diporto è stato spento ed il natante è stato preso a rimorchio per essere condotto nel porticciolo turistico di Marina di, scortato dalla Motovedetta CP 807.