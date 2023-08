Ferragosto 2023 a Latina | tutti gli eventi in calendario

(Di mercoledì 9 agosto 2023)- La settimana dipromette di essere ricca direligiosi e culturali che coinvolgeranno i residenti ei visitatori in momenti di preghiera, celebrazione e intrattenimento. Sabato 12 agosto: La settimana diavrà inizio con un appuntamento presso la parrocchia alle ore 5.45. Qui, i fedeli si riuniranno per iniziare a una fiaccolata verso il mare, un’antica tradizione che simboleggia la luce di Cristo che guida il cammino della vita. Lungo il percorso, sarà possibile partecipare alle lodi del mattino sulla spiaggia, una suggestiva preghiera all’alba per iniziare la giornata con gratitudine e spiritualità. Domenica 13 agosto: Il secondo giorno della settimana disarà dedicato alla musica e all’arte. Presso la Chiesa Stella Maris, il ...

Il ritorno dell'anticiclone africano porta il caldo e cieli sereni sull'Italia che si avvia a entrare in una fase stabile dell'estate fino ae forse oltre. Ma sarà così ovunque A fornire una mappa cronologica del rischio temporali sull'Italia da mercoledì 9 agosto a venerdì 11 agosto è il colonnello Mario Giuliacci che sul suo ...... nel weekend dopoinizierà ad animarsi il capoluogo di regione con l'arrivo delle componenti il roster della prima squadra La Molisana Magnolia Campobasso. Per i #fioridacciaio, infatti, ......20 agosto l'amministrazione comunale di Chiavari ha disposto la sospensione dello spazzamento meccanizzato in tutta la città per agevolare la sosta delle auto durante il periodo di

Ferragosto in Ciociaria, ecco gli eventi da non perdere! FrosinoneToday

Dopo un “assaggio” nel weekend, innesco di una vera e propria ondata di calore, la terza della stagione, non così estrema come in luglio ma con valori anche oltre 35°C ...Ferragosto periodo vacanziero, come ogni giorno dell’anno, la Polizia di Stato è fra la gente. Vicina per aiutarla e consigliarla, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in un’ottica di sicu ...