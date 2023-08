Femminicidi | Elena Bonetti | Formazione e pene più severe | la violenza sulle donne si può prevenire

(Di mercoledì 9 agosto 2023), deputata di Italia Viva ed ex Ministra per le pari opportunità e della famiglia, è ospite di Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistata da Costanza Cavalli, ha presentato una proposta di legge per modificare il codice penale, il codice di procedura penale per "la prevenzione e il contrasto dellanei confronti dellee delladomestica". La proposta mira a dare "più strumenti ai magistrati e alle forze di polizia per agire preventivamente", spiega, "Per esempio, inasprisce lo strumento di ammonimento del questore, introduce l'obbligo di utilizzare il braccialetto elettronico prima della sentenza e lo strumento del fermo immediato. Inoltre, se l'uomo che è ...

Femminicidio di Sofia Castelli, ecco la confessione dell’assassino e il racconto dell’amica che era in casa al momento dell’omicidio Quasi cinque ore di interrogatorio per Zakaria Atqaoui, l’assassino ...Zakaria Atqaoui, durante l’interrogatorio di garanzia tenutosi martedì primo agosto nel carcere di Monza, in cui ha confermato alla gip Elena Sechi l’omicidio, già confessato ai carabinieri di Sesto ...