FdI | Foti | «Le banche facciano la loro parte» Zucconi | «Vanno tassati pure i giganti del web»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) «Lo Stato, quando lesono state in difficoltà, è intervenuto. Basti guardare quante iniezioni di capitale sono state fatte per Mps. Il Mef ha già individuato la soglia massima di tassazione dello 0.1% dell’attivo di ogni istituto di credito. È giusto chiedere alladi fare la». L’ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso, ospite della trasmissione In Onda su La7.: il decreto sulleè molto equilibrato «Lo scossone era abbastanza prevedibile. Ma è bene anche ricordare che da un anno a questala Borsa italiana è aumenta del 17%, Mps segna un +27%, Bpm +20%, Intesa +10%, UniCredit +60%. Abbiamo inoltre assistito a una escalation dei tassi passivi dei mutui e a una remunerazione pari ...

Penso che la miglior risposta sia il fatto di aver invitato coloro i quali dicevano di non andare in vacanza a ritornare dalle vacanze', afferma il capogruppoTommaso. 'Dimostriamo di non ...Accanto a lui, i capigruppo dialla Camera e al Senato, Tommasoe Lucio Malan, annuiscono con un mezzo sorriso e un rivolo di sudore che cola sotto la giacca. E cosi, dopo "gli appunti di ...Un ritorno alla politica "old style" per, tra la gente e gli ombrelloni, come forse non si ... Giovanni Donzelli , insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Tommasoe Lucio Malan , e al ...

