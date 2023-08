Fazzolari | “Siamo l’unico governo che non ha paura delle banche | da Conte e Pd solo annunci”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Adesso ci ascoltano? Ma cone il Pd non è mai stato messo nemmeno un euro in più di tasse alle. Questo èche ha la forza di tassare leperché èche non ha rapporti privilegiati col sistema bancario”. Il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista, prima alle agenzie poi in una intervista al “Fatto Quotidiano“, rivendica con orgoglio le scelte delsugli extraprofitti bancari da tassare in favore dei risparmiatori alle prese con il caro mutui. Nel giorno in cui sia il Pd che il M5s diplaudono alMeloni, rivendicando però il merito della proposta,fa notare come in passato ci siano stati...