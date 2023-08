Fantacalcio 2023-2024 | quali giocatore della Roma bisogna comprare? Consigli per l’asta | valori di mercato e chi evitare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Con l’inizioSerie A, sarà il momento anche di pensare al. Al costruire la propria squadra per poter esultare a colpi di +3. Prosegue la piccola guida di OA Sport sui calciatori da poter acquistare: oggi andiamo ad analizzare ladi José Mourinho, con ambizioni per lottare per un posto in Champions League. PORTIERI Partiamo da Rui Patricio, lo scorso anno 35 rei subite in altrettante presenze e 11 clean sheets per una fantamedia del 5,07 grazie ad un rigore parato. Estremo difensore di primo piano, un gradino sotto ai vari Maignan, Meret, Szczesny e Provedel, ma è comunque non potete non essere contenti di averlo in rosa. Boer e Svilar hanno senso soltanto se accoppiati con il portoghese in un ipotetico pacchetto. DIFENSORI Se volete andare sul sicuro, il vostro nome è Chris Smalling. Nella modalità classica si ...