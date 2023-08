Fantacalcio 2023-2024 | quali giocatore della Lazio bisogna comprare? Consigli per l’asta | valori di mercato e chi evitare

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Con ilin entratache ancora non si è sbloccato, è inevitabile guardare alla passata stagione per provare a trarre qualche indicazione in ottica. Inoltre, considerata la tendenza di Maurizio Sarri a ricorrere ad uno scarso turnover anche il colpo principale fino ad ora dei biancocelesti Valentin Castellanos sembra destinato ad uno scarso minutaggio, a meno di problemi di Ciro Immobile. I due hanno anche quotazioni (36 il primo e 86 il secondo) che rendono complicato l’acquisto in tandem. Mattia Zaccagni (59) è listato come attaccante e allora si potrebbe ripiegare su Felipe Anderson, centrocampista quotato 47 fantamilioni. Dopo l’exploit dello scorso anno Ivan Provedel (40) potrebbe essere ancora una buona chiamata, ma molto dipenderà dall’equilibrio che il tecnico toscano riuscirà a ...

Chi prendere all'asta del- 2024 ruolo per ruolo, le probabili formazioni di Serie A e i giocatori da evitare Sabato 19 agosto inizierà un nuovo campionato di Serie A- 2024 e, di conseguenza, una nuova ...... è il nuovo Main Sponsor di Kickest, il primostatistico d'Italia. Già Digital Content ... Infatti, dal 19 agosto, per tutto il campionato di Serie A/24, i fanta allenatori potranno ......questa sessione il Milan sta operando un po' come potreste fare voi durante l'asta del. ... Oggi siamo nel, Arthur è arrivato a quota 26 anni e nel frattempo ha buttato le ultime quattro ...

Fantacalcio, 5 giocatori a caccia di riscatto nel 2023/2024 Fantacalcio ®

Inter a caccia dell’ultimo attaccante per completare il reparto: offerti 22 milioni e il gioiellino Esposito per una prima punta di spessore. Con la partenza di due bomber trascinatori… Leggi ...Dopo aver perfezionato l'addio del giovane Lipani in direzione Sassuolo, il Genoa sta pianificando un colpo ad effetto che rappresenterebbe un buon salto di qualità per il centrocampo rossoblù: la dir ...