Famiglie disagiate | 200 milioni per realizzare impianti fotovoltaici

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un fondo da duecentodi euro rivolto allein condizione di disagio economico, destinato alla realizzazione diin assetto di autoconsumo: lo prevede un decreto firmato dal Ministro dell`Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, da trasmettere alla corte dei conti per la registrazione. L`obiettivo è consentire l`accesso agevolato all`energia rinnovabile per persone che appartengono a nuclei familiari con Isee inferiore ai quindicimila euro o a trentamila, avendo almeno quattro figli a carico. "Con questo provvedimento - spiega il ministro Pichetto - perseguiamo un doppio fine: quello sociale di sostegno alle fasce più indigenti e, allo stesso tempo, quello ambientale, perché promuoviamo l`utilizzo di energia rinnovabile". "E` una nuova risposta del governo - conclude ...

A sud 80% risorse. Impianti potenza nominale tra 2 e 6 KW . Il Fondo reddito energetico, alla cui operativita' lavora il Gestore servizi energetici (Gse), e' di natura rotativa e mette a disposizione ...Decreto firmato da Pichetto per fotovoltaico in autoconsumo . Un fondo da 200 milioni di euro rivolto allein condizione di disagio economico, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo. E' quanto prevede un decreto firmato dal ministro dell'Ambiente e della ......

