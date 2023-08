F1 | Norris distrugge il premio di Verstappen | niente ferie pur di ricostruirlo

...di Lando. Talentuoso e anche rapido nella crescita. A Spa è favoloso nel sabato Sprint (2°), sfortunato nel GP. Carlos Sainz 4,5 Taglia la strada a Piastri a La Source in partenza e...... implacabile in pista mentre di weekend in weekendrecord e corre verso il terzo titolo ... arrivata mentre scherzava con Landonelle interviste post gara della domenica in Ungheria, in ...Il trofeo dal valore impressionante, un bigliettino da visita notevole distrutto, frantumato da uno sconcertato Lando, protagonista suo malgrado di un quadro davvero esilarante. Ma anche ...

Norris distrugge il trofeo di Verstappen con lo champagne: scene ... Sport Fanpage

I dipendenti di Herend riperareranno il vaso distrutto da Norris durante la premiazione del GP d'Ungheria per riconsegnare una copia esatta al vincitore Verstappen ...I piloti di Formula 1 sono in ferie per la pausa estiva prima della ripresa del campionato il prossimo 27 agosto con il Gp d'Olanda. Non andranno ...