F1 2023 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Belgio 2023

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ledel Mondiale di F1la gara del Gran Premio del. A Spa è la Red Bull a fare festa, con la doppietta Verstappen-Perez che rimarca il dominio del team di Milton Keynes. Buon terzo posto di Charles Leclerc, che nella generale scavalca il compagno di squadra Sainz. Hamilton avvicina Alonso, mentre Yuki Tsunoda arriva in zona punti per la terza volta in stagione. Di seguito vi andiamo a riepilogare lecomplete per quanto riguarda la classificae quella dei. ORDINE D’ARRIVO GPCLASSIFICAF1Max Verstappen (Red Bull) 314 Sergio ...

I giocatori entrati nei top 10 in 50 anni disono 181 in rappresentanza di 37 peasi. La nazione che ha espresso il maggior numero di ... 9 agostoRomaCampionati Italiani di Categoria FIN L'ultima manifestazione nazionale della stagione, per gli ...qualificati ai Campionati italiani sono al primo anno di categoria e scaleranno le...Nessuno si è risparmiato e lelo dimostrano. Un plauso speciale a Lucia che con una performance spettacolare ha portato l'Italia in finale". Appuntamento quindi giovedì 10 agosto per ...

Salto, Summer Grand Prix 2023 - Classifiche generali dopo 4 gare ... FondoItalia.it

Tutto ciò che c’è da sapere sulla Premier League, il campionato di calcio inglese: ultime notizie, calendario, risultati in tempo reale, approfondimenti con video e immagini e classifica. [altro] Tutt ...Il ciclismo è uno degli sport più eroici e avvincenti ma nonostante le ore di fatica e i duelli all’ultimo colpo di pedale, nella classifica dei premi in denaro Mathieu van der Poel, Pogacar, ...