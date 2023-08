Extraprofitti | una mossa disperata del governo Meloni Il messaggio al mercato? Non investite in Italia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Come se volesse liberarsi di un peso prima di andarsene in vacanza, ilci regala un decreto omnibus con provvedimenti raffazzonati e dallo slancio riformatore pari a zero Segui su affarni.it

... la nuova tassa è stata 'proposta in Cdm dal ministro dell'Economia Giorgetti, che èpersona ... Vedi Anche 'Tassa suglidelle banche Misura che arriva sotto l'ombrellone, sbagliata ......ieri in serata che ha indicato che l'ammontare massimo dell'imposta addizionale sugli... La stima arriva cosi' atassa cumulativa di circa 2,5 mld di euro. Inoltre, il mercato aveva ...Ecco come funziona e quanto potrebbe far incassare Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di imporretassa suglidelle banche : la nuova misuratantum è prevista nel ...

L'annuncio a sorpresa della tassa sugli extraprofitti delle banche ... RaiNews

Salvini-Meloni avanti: doveroso redistribuire la ricchezza. Fi ci prova: a settembre cambiamo la misura. Ma Conte sta con il governo: tassiamo altri settori ...Tetto a tassa extraprofitti riduce impatto su istituti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 ago - Rimbalzano in avvio le Borse europee, con Milano in testa in rialzo dell'1,5%, trainata dal ...