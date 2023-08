(Di mercoledì 9 agosto 2023) Matteo, in un'intervista a Il Foglio, definisce Giorgia" e "", all'indomani dell'approvazione della nuova tassa suglidelle banche. "C'è che la ...

Matteo, in un'intervista a Il Foglio, definisce Giorgia Meloni "populista" e "quasi grillina", all'indomani dell'approvazione della nuova tassa suglidelle banche. "C'è che la premier è ...... " Meloni introduca un contributo suglidei settori economici che hanno conseguito ... Una strada convergenza che non sfugge a Matteoche annota: "Meloni ha deciso di fare tre regali ...E con la tassa suglidegli istituti di credito mette a rischio il suo rapporto coi ... Matteone è convinto. E a sentirsi chiedere un giudizio sulle norme licenziate lunedì dal Cdm, ...

Extraprofitti, Renzi: “Meloni populista, quasi grillina. Ha fatto un regalo a Conte” Globalist.it

Su in borsa dopo l'intervento di Giorgetti. Il capo della Lega: fanno miliardi senza muovere un dito, doveroso redistribuire la ricchezza. Fi non ci sta. Conte con il governo: tassiamo altri settori ...Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni: «E' evidente, dalla nomina di Bonafede in poi, che sulla giustizia l'agenda sovranista e quella grillina coincidono terribilmente».