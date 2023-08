Extraprofitti | gli italiani stanno col governo Salvini | tassarli è doveroso

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il ragionamento fatto dal"è che dei maggiori profitti che quest'anno le banche faranno rispetto all'anno precedente, semplicemente per le politiche sbagliate della Bce, una parte verranno usati per aiutare le famiglie che hanno un mutuo e per confermare l'aumento degli stipendi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo, intervenendo a Radio anch'io su Radio 1. "Qualche banchiere si è rammaricato, ma stiamo parlando di un settore che sta facendo miliardi e miliardi di euro di guadagni senza muovere un dito in conseguenze di scelte altrui", afferma il leghista, quindi "mi sembra che redistribuire ai cittadiniuna piccola parte di questi guadagni sia un'opera economicamente e socialmente doverosa". Il ministro e vicepremier ha parlato del provvedimento anche con ...

Conurrà di Conte Il governatore Rocca conferma la fiducia a De Angelis: non deve dimettersiInoltre, il Governo continua a preservare, contravvenendo a prescrizioni europee, un regime di non concorrenza perstabilimenti balneari senza avviare le nuove gare sulle concessioni , ma nessun ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia Continuano le discussioni riguardo alla decisione del governo di tassaredelle banche. Mentre l'esecutivo difende la misura, i Mercati ieri non hanno gradito: Milano ha chiuso in forte calo, - 2,12%, bruciando in un giorno 27 miliardi (9 di ...

Tassa extraprofitti banche, come funziona. Mef: tetto per stabilità istituti Il Sole 24 ORE

Gli azzurri temono di restare schiacciati dall'asse Salvini-Meloni. Tajani e Barelli, perplessi sulle tasse alle banche, assicurano che in Parlamento la norma potrà essere rivista. Dopo il tetto del g ...Continuano le discussioni riguardo alla decisione del governo di tassare gli extraprofitti delle banche. Mentre l’esecutivo difende la misura, i Mercati ieri non hanno gradito: Milano ha chiuso in ...