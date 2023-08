Extraprofitti | ecco perché è un autogol | politico | giuridico | economico

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Come temevamo con la convocazione dell’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa agostana, il governo Meloni conclude la sua prima stagione lasciando un diffuso senso di amarezza per il carattere demagogico e statalista di diverse sue misure, tra cui una improvvisa (e improvvida) tassazione sugli extra-profitti delle banche. Speravamo che la stagione della tassazione dei c.d. extra-profitti fosse stata archiviata con il voto dello scorso settembre, che ha dato un’ampia maggioranza alla coalizione di centrodestra. Ritenevamo ingenuamente che questo genere di misura appartenessero allo strumentario concettuale del Movimento 5 Stelle e del Pd, e non anche di una coalizione che tra i suoi slogan elettorali ha sempre presente la rivendicazione di non ostacolare chi vuole fare impresa e di realizzare un “fisco amico”. Le opposizioni esultano Peraltro, vi è un primo elemento ...

