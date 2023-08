Extraprofitti | banche giù in Borsa Il governo mette un tetto alla tassa

Dopo la mossa a sorpresa suglidellee degli intermediari finanziari che ieri ne ha fatto crollare i titoli e l'intero listino di Piazza Affari, i partiti di maggioranza difendono a spada tratta la misura. Pur ...Per quanto riguarda l'Europa, fari puntati di nuovo su Milano, per effetto della tassa suglidelleintrodotta dal governo Meloni. Martedì 8 agosto il il Ftse Mib che ha segnato ...Ma abbiamo comunque la sensazione che non resti inoperosa e che trovi di che dilettarsi in ogni caso tra Pnrr, salario minimo, tassazione suglidelle... Signora Aspesi, con tutto ...

Tassa sulle banche, ecco come funziona l’imposta: cambiano le percentuali di calcolo sugli ... Il Sole 24 ORE

Secondo Mediobanca Securities, l'introduzione dell'imposta è stata una mossa inattesa e dall'enorme impatto per le banche italiane.Ai fini della salvaguardia della stabilità degli istituti bancari, si prevede anche un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1 % del totale dell’attivo.