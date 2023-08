Evase dal carcere minorile di Airola | i carabinieri lo rintracciano a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, all’esito di articolate attività di indagine svolte sia in modo tradizionale, attraverso servizi di osservazione e pedinamenti e sia con competenze nell’ambito delle verifiche di carattere telematico e nel mondo internet, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento congiuntamente a personale del Nucleo Investigativo regionale della Polizia Penitenziaria, hanno rintracciato ed arrestato a, nascosto in un locale protetto da sbarre ed inferriate, uno dei due ricercati che lo scorso 23 marzo erano evasi dall’istituto penale per i minorenni di. A carico dell’uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dicon cui dovrà espiare anni 1 e mesi 9 e giorni 14 di ...