Evade dai domiciliari a Giugliano | minaccia e aggredisce i presenti al pronto soccorso di Marcianise

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 9 agosto 2023). Nel pomeriggio di ieri il personale sanitario addetto aldell’Ospedale diha inoltrato al “112” una richiesta di intervento a causa della presenza in loco di una persona che, in escandescenza e sotto l’effetto dell’alcolva ed aggrediva verbalmente i. L’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia diha permesso di identificare l’uomo, un trentacinquenne diin Campania, in provincia di Napoli, in atto sottoposto agli arrestiper reati contro il patrimonio, presso l’indirizzo di residenza in quel comune. L’arrestato, sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica, dovrà rispondere del reato di ...