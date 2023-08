EuroUnder 20 di Atletica | Giulia Gabriele conquista l’argento nei 10000 di marcia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gerusalemme – Una splendida medaglia d’argento agli Europei Under 20 diin svolgimento a Gerusalemme. Dopo l’oro vinto ieri da Mattia Furlani nel salto in lungo con record personale di 8,23 (leggi qui), arriva un altro metallo straordinario per l’Italia Giovanile. E’ quello di, non ancora diciottenne e già medagliata nazionale con tanti record nellasale sul podio nella gara deimetri con il tempo di 46:47. Vince la gara la spagnola Sofia Santacreu, oro in 46:00. L’atleta delle Fiamme Gialle Simoni, che si allena al Centro Sportivo di Castelporziano colleziona un successo importante per crescere e sognare ancora. Il racconto della gara (fidal.it) Al secondo dei 25 giri, nei 10.000 disotto il sole di Gerusalemme, va ...